Адриатическая лига. «Морнар Бар» примет «Цедевиту-Олимпию»
Во вторник, 11 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги черногорский «Морнар Бар» примет словенскую «Цедевиту-Олимпию».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 апреля, 20.00, «Topolica»
Положение команд: Партизан Сербия – 22-2, Црвена Звезда Сербия – 20-3, Будучность Черногория – 18-6, Цедевита-Олимпия Словения – 16-8, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-13, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-14, Сплит Хорватия – 10-14, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-15, Цибона Хорватия – 9-16, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-19, Скопье Северная Македония - 6-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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