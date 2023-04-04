Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» – «Студентски Центар»

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«Цедевита-Олимпия» – «Студентски Центар»

Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги словенская «Цедевита-Олимпия» примет черногорский «Студентски Центар».

Адриатическая лига

Регулярный чемпионат

Цедевита Олимпия – Студентски центар
Дата проведения
4 апреля, 20.00, «Dvorana Stožice»
Онлайн матча

Положение команд: Партизан Сербия – 21-2, Црвена Звезда Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 17-6, Цедевита-Олимпия Словения – 15-7, ФМП Сербия – 13-11, Мега Сербия – 11-12, Студентски Центар Черногория – 10-13, Задар Хорватия – 10-14, Сплит Хорватия – 10-13, Цибона Хорватия – 9-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 9-14, Морнар Бар Черногория – 7-15, Борац Чачак Сербия – 6-18, Скопье Северная Македония - 5-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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