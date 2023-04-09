Скотти Барнс исполнил эффектный данк с разворотом на 360 градусов

Теги Торонто НБА Джевон Картер Скотти Барнс Баскетбол

Форвард «Торонто» Скотти Барнс сделал данк с разворотом на 360 градусов в матче с «Милуоки».

На пятой минуте третьей четверти после промаха Джевона Картера Скотти в быстром отрыве исполнил эффектный данк «360» с разворотом.

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