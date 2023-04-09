Крис Финч: «Каждый наш матч был похож на игру плей-офф»

Теги Миннесота Новый Орлеан НБА Крис Финч Баскетбол

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч рассказал, что команда находится в «режиме плей-офф» уже долгое время.

«Каждый матч был похож на игру плей-офф, но завтра на карту будет поставлено очень многое. Мы дома. Это все, о чем можем просить, будет тяжелая игра», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Миннесота» (41-40) встретится с «Новым Орлеаном» (42-39) в 22:30 по московскому времени.

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3 комментария

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Insamo217
если Миннесота побеждает она обходит Пеликанов?
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d_fens
плей-офф Руди
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Tim Timson
абсолютно ничего не значащая игра для них)
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