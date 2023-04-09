Крис Финч: «Каждый наш матч был похож на игру плей-офф»

Главный тренер «Миннесоты» Крис Финч рассказал, что команда находится в «режиме плей-офф» уже долгое время.

«Каждый матч был похож на игру плей-офф, но завтра на карту будет поставлено очень многое. Мы дома. Это все, о чем можем просить, будет тяжелая игра», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

«Миннесота» (41-40) встретится с «Новым Орлеаном» (42-39) в 22:30 по московскому времени.

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