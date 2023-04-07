Эл Маккой завершит карьеру комментатора после 51 года работы в «Финиксе»

« » проведет прощальную церемонию в честь завершения карьеры легендарного комментатора команды Эла Маккоя в перерыве последнего матча сезона с «Клипперс».

Сезон-2022/23 станет заключительным в карьере Маккоя. Эл являлся комментатором «Санз» с 1972 года.

Он имеет самый большой стаж работы в истории всех бродкастеров Лиги – в сезоне-2018/19 он обошел Чика Хирна («Лейкерс»).

За 51 год он пропустил лишь одну игру команды (31 декабря 2005 года по болезни).

«Финикс» примет «парусников» 9 апреля. Встреча начнется в 22:30 по московскому времени.

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