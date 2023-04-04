ACB. «Гран-Канария» сыграет с «Ховентудом»

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«Гран-Канария» сыграет с «Ховентудом»

Во вторник, 4 апреля, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB «Гран-Канария» дома сыграет с «Ховентудом».

АСВ

Регулярный чемпионат

Гран-Канария – Ховентуд
Дата проведения
4 апреля, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 21-4, Барселона – 21-4, Баскония – 21-4, Тенерифе – 18-7, Уникаха – 16-9, Ховентуд – 16-9, Гран-Канария – 15-10, Валенсия – 13-12, Бреоган – 12-13, Обрадойро – 11-14, Бильбао – 11-14, Мурсия – 10-15, Сарагоса – 9-16, Жирона – 8-17, Гранада – 8-17,  Манреса – 7-18, Бетис – 5-20, Фуэнлабрада – 3-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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