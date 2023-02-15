Тренер Нью-Мексико Стэйт Грег Хейар уволен после обвинений в издевательствах над студентом в его команде
Университет Нью-Мексико Стэйт во вторник уволил главного тренера команды Грега Хейара.
Это случилось через несколько дней после того, как руководство учебного заведения решило снять команду с оставшейся части сезона NCAA в связи с обвинениями в неуставных отношениях с участием игроков команды.
47-летний Хейар и его тренерский штаб были отправлены в оплачиваемый административный отпуск в пятницу, когда университет впервые объявил, что субботняя игра команды отменена, а участие в сезоне приостановлено. На этой неделе принято решение об отставке.
Ранее один из студентов-баскетболистов обратился в полицию и обвинил нескольких партнеров по команде в издевательствах, заточении, домогательствах и сексуальных контактах. В отчете полиции со слов свидетеля говорится, что три других студента сняли с него одежду, обнажив ягодицы, и шлепали его. Также его трогали в области паха. По словам потерпевшего, подобные издевательства также происходили с июля по август 2022 года. В ноябре 2022 года один из игроков команды университета Нью-Мексико Стэйт Майк Пик застрелил другого студента в целях самообороны.
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