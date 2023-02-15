Чирлидершу университетской команды удалили за стычку с игроком

Теги происшествия видео NCAA Баскетбол

Девушка из группы поддержки Университета Миссисипи-Вэлли Стэйт была удалена с площадки за стычку с одним из игроков Университета Алабама A&M во время матча NCAA.

Во время второй половины встречи девушка, стоя под кольцом, решила подпрыгнуть и ударила ногой Дэйлига Смита, который выносил мяч из-за лицевой линии.

Девушке это не понравилось. Во время следующей паузы в матче она вышла на площадку и толкнула игрока. В результате сотрудники службы охраны попросили чирлидершу выйти из зала.

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4 комментария

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Tango442
Ответ Eugenie Nation
А как ты понял что погладила? Там же переключили камеру
Ну там именно этот момент хорошо видно, по плечу, слега подтолкнула, и начала выговаривать ему что-то… ну если дальше за камерой, что мы не видим, она его отмахала, то тогда да, я явно не прав!
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Eugenie Nation
Ответ Tango442
Ну толкнула - громко сказано, там скорее больше погладила) а потом следом такая Армия спасения пришла ее выводит, мрак 😂 она конечно не права, конкретно, но это прям перебор, она ещё и чёрная, а шериф был белый.. странно, шум наверно будет позже, что-то типо, чёрные чирлидерши важны)
А как ты понял что погладила? Там же переключили камеру
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tango442
Ну толкнула - громко сказано, там скорее больше погладила) а потом следом такая Армия спасения пришла ее выводит, мрак 😂 она конечно не права, конкретно, но это прям перебор, она ещё и чёрная, а шериф был белый.. странно, шум наверно будет позже, что-то типо, чёрные чирлидерши важны)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RayRay
Она ударилась и «ей это не понравилось» - Кто там тексты редактирует ?
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