Чирлидершу университетской команды удалили за стычку с игроком

Девушка из группы поддержки Университета Миссисипи-Вэлли Стэйт была удалена с площадки за стычку с одним из игроков Университета Алабама A&M во время матча NCAA.

Во время второй половины встречи девушка, стоя под кольцом, решила подпрыгнуть и ударила ногой Дэйлига Смита, который выносил мяч из-за лицевой линии.

Девушке это не понравилось. Во время следующей паузы в матче она вышла на площадку и толкнула игрока. В результате сотрудники службы охраны попросили чирлидершу выйти из зала.

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