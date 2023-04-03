Кайри Ирвинг: «У нас все еще есть проблеск надежды»

Звездный разыгрывающий «Далласа» считает, что у команды еще есть надежда на успех в заключительной части регулярного чемпионата-2022/23.

«Мы терпели тяжелые поражения, истощающие эмоционально, но в то же время мы профессионалы. Самое интересное в этом то, что у нас все еще есть проблеск надежды, проблеск света в конце тоннеля, где мы еще можем проскочить.

Но в то же время я нахожусь в спокойствии за те усилия, которые мы прикладываем в игре. Мы просто должны быть в состоянии заканчиввать матчи лучше, как команда», – приводит слова Ирвинга Dallas News.

« » все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.

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