Кайри Ирвинг: «У нас все еще есть проблеск надежды»

Теги Даллас НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг считает, что у команды еще есть надежда на успех в заключительной части регулярного чемпионата-2022/23.

«Мы терпели тяжелые поражения, истощающие эмоционально, но в то же время мы профессионалы. Самое интересное в этом то, что у нас все еще есть проблеск надежды, проблеск света в конце тоннеля, где мы еще можем проскочить.

Но в то же время я нахожусь в спокойствии за те усилия, которые мы прикладываем в игре. Мы просто должны быть в состоянии заканчиввать матчи лучше, как команда», – приводит слова Ирвинга Dallas News.

«Даллас» все еще находится в одной победе от зоны плей-ин с результатом 37-42. Они проиграли седьмой матч из последних восьми.

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2 комментария

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TurboMen
Вот что-то мне подсказывает что будет равенство по победам(Окла ещё заберёт одну, Даллас две) и дальше по доп. показателям пройдёт Оклахома. Чтобы уж окончательно добить Даллас морально.
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armageddon123456
Это же как Далласу везет что Оклахома свои матчи тоже сливает... Всего две победы от Окс в предыдущих 5 матчах и все, Даллас бы уже скупал сети и спининги, а так - еще есть шанс
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