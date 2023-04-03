Джоэл Эмбиид: «Не только чемпионство имеет значение»

Теги Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид считает, что чемпионство – не единственное, что имеет ценность в НБА.

«Вы всегда все сводите к победам в чемпионате. Но не только это имеет значение. Очевидно, что мы хотим победить. Но хотите ли вы находиться в борьбе каждый год, или лучше плестись внизу таблицы и бороться за попадание в плей-офф из сезона в сезон?» – заявил Эмбиид в интервью The Inquirer.

В текущем сезоне «Сиксерс» идут на третьей строчке в Восточной конференции с результатом 51-26.

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7 комментариев

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8gys799mjk
Троллит, как обычно)
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Паскаль Шимбонда
У него когнитивный диссонанс или что? То ему важно чемпионство , мвп это ерунда. То мвп не ерунда, а чемпионство, ну такое..
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Леди Гаага
Сейчас Эмбид намекает,что МВП важно,хотяЭмбид неделю назад сказал,что ему не важно звание МВП,хотя за месяц до этого Эмбид сказал,что важно...
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Van
Некий Джоэл Э. месяц назад: "Я пытаюсь выиграть чемпионат, это единственное, что зависит от меня. И мне кажется, что это единственный способ добиться уважения. Поэтому все мое внимание сосредоточено на этом. Награда MVP больше не имеет для меня значения."
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reneremy13@icloud.com
Ответ Вадим Дзахоев
Не понимаю, к чему все эти слова от Эмбиида. Это он так пытается груз ответственности снять или что?
Ну тут вопроса не видно, подозреваю там было что-то вроде: как тебе спится по ночам без перстня .
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Oleg961
Профессиональный спорт не про победы, действительно…
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Вадим Дзахоев
Не понимаю, к чему все эти слова от Эмбиида. Это он так пытается груз ответственности снять или что?
+2
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