Джоэл Эмбиид: «Не только чемпионство имеет значение»

Звездный центровой «Филадельфии» считает, что чемпионство – не единственное, что имеет ценность в НБА.

«Вы всегда все сводите к победам в чемпионате. Но не только это имеет значение. Очевидно, что мы хотим победить. Но хотите ли вы находиться в борьбе каждый год, или лучше плестись внизу таблицы и бороться за попадание в плей-офф из сезона в сезон?» – заявил Эмбиид в интервью The Inquirer.

В текущем сезоне «Сиксерс» идут на третьей строчке в Восточной конференции с результатом 51-26.

От Гордона до Голдина: европейцы в «Финале четырех» NCAA

Парень из Нальчика сыграет в «Финале четырех» NCAA. Готовы к «Мартовскому безумию»?

Худшие контракты НБА-2023