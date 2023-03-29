Паскаль Сиакам: «Надеюсь, что Ануноби будет номинирован на «Лучшего обороняющегося игрока»

Форвард « » считает своего партнера по команде одним из лучших обороняющихся игроков лиги.

«Надеюсь, что он будет номинирован на «Лучшего обороняющегося игрока сезона», потому что он великолепен в защите в каждом матче, немногие на это способны.

Он одаренный. Мне кажется, изменилось то, что он воспринимает это как вызов. В каждом матче он опекает лучшего игрока соперника. Он делает это так, будто это легко, на самом деле это очень трудно», – сказал Сиакам.

Почему возвращение Гэри Пэйтона II радикально меняет ситуацию для «Голден Стэйт»