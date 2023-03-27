Брэндон Ингрэм и Джейлен Браун – лучшие игроки недели в НБА

Легкий форвард «Нового Орлеана» и атакующий защитник « » признаны лучшими игроками 23-й недели в .

Команда Ингрэма добилась трех побед кряду. Показатели баскетболиста составили 31,3 очка, 10 подборов и 6,3 передачи в среднем за игру.

«Селтикс» также выиграли три встречи подряд. В среднем Браун набирал 31,7 очка и 8,3 подбора при 56% реализации с игры.

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