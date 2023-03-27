Авторитетный инсайдер: «Не думаю, что Леброн был действительно травмирован. Ему нужен был отдых»

Авторитетный инсайдер поделился мнением, что звездный форвард « » на самом деле пропустил месяц сезона в целях восстановления.

«Не думаю, что Леброн был действительно травмирован. Ему нужен был отдых.

Угадайте что? До того, как они совершили ряд обменов, Леброн принимал участие в каждой встрече на больших минутах. Кобе совершил ошибку и порвал ахилл. Они научились на этом», – приводит слова инсайдера журналист Брэндон Робинсон.

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Джеймс признался, что у него был разрыв сухожилия стопы. Сразу два доктора советовали ему сделать операцию, после которой он больше не сыграл бы в этом сезоне.

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