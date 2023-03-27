Авторитетный инсайдер: «Не думаю, что Леброн был действительно травмирован. Ему нужен был отдых»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Авторитетный инсайдер НБА поделился мнением, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на самом деле пропустил месяц сезона в целях восстановления.

«Не думаю, что Леброн был действительно травмирован. Ему нужен был отдых.

Угадайте что? До того, как они совершили ряд обменов, Леброн принимал участие в каждой встрече на больших минутах. Кобе совершил ошибку и порвал ахилл. Они научились на этом», – приводит слова инсайдера журналист Брэндон Робинсон.

38-летний Джеймс пропустил 13 матчей команды и не играл с 26 февраля из-за травмы сухожилия правой стопы.

Джеймс признался, что у него был разрыв сухожилия стопы. Сразу два доктора советовали ему сделать операцию, после которой он больше не сыграл бы в этом сезоне.

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4 комментария

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kondratiy
Ответ Xell
Коби не ошибку совершил а совершил подвиг, втащил мертвую команду в плей офф ценой своего здоровья. Не надо сравнивать бойца Коби с Леброном.
Получить травму - это не подвиг, а ошибка
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Xell
Коби не ошибку совершил а совершил подвиг, втащил мертвую команду в плей офф ценой своего здоровья. Не надо сравнивать бойца Коби с Леброном.
+4
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+3
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Стэн Смит
Авторитетный инсайдер)). Так любой 🤡 может себя так позиционировать и сочинять байки.
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Александр -
Ну не сказать что он глупо поступил. Впереди плов. Все логично
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