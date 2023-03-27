Сергей Кущенко: «Скорее всего, этот формат регулярки подойдет Лиге ВТБ и на следующий сезон»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что руководство турнира довольно новым форматом регулярного чемпионата.

В этом сезоне 12 команд сыграли в четыре круга. После первых двух кругов клубы были разделены на две шестерки.

«На мой взгляд, лига выбрала удачный формат регулярки, разделив ее на два этапа. Процент игр с известным результатом уменьшился, и интрига оставалась до последнего тура. Новый формат позволил удержать спортивную составляющую на высоком уровне. Скорее всего, этот формат подойдет нам и на следующий сезон, но мы еще рассмотрим это на совете лиги в конце сезона. Там же будем обсуждать потенциальных новичков», – заявил Кущенко.

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