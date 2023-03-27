Сергей Кущенко: «Скорее всего, этот формат регулярки подойдет Лиге ВТБ и на следующий сезон»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что руководство турнира довольно новым форматом регулярного чемпионата.

В этом сезоне 12 команд сыграли в четыре круга. После первых двух кругов клубы были разделены на две шестерки.

«На мой взгляд, лига выбрала удачный формат регулярки, разделив ее на два этапа. Процент игр с известным результатом уменьшился, и интрига оставалась до последнего тура. Новый формат позволил удержать спортивную составляющую на высоком уровне. Скорее всего, этот формат подойдет нам и на следующий сезон, но мы еще рассмотрим это на совете лиги в конце сезона. Там же будем обсуждать потенциальных новичков», – заявил Кущенко.

«Если бы упала ядерная бомба, уцелели бы только тараканы и Дэвид Фэлк». Агент Майкла Джордана изменил спорт не меньше самого Джордана

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
everyday4768
Добавить бы пару команд, уплотнить график
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий