Бранислав Вичентич о победе над «Самарой»: «Собрались — и выиграли»

Главный тренер « » Бранислав Вичентич отметил, что в решающий момент матча против «Самары» его команда смогла собраться и победить (87:83).

«В первую очередь, хотел бы поздравить своих игроков с победой: это очень важная для нас победа, как раз сейчас решается, кто выйдет в плей-офф.

Если говорить по игре, то первая половина была для нас прям игрой мечты: отлично действовали и в защите, и в нападении. Но ждали, что после перерыва « » попытается поменять игру — и так и случилось.

Сыграли плохо, и это не только мое мнение, но и мнение самих игроков. В профессиональном спорте бывает так: имея большую разницу в счете, ты расслабляешься и можешь проиграть матч. Но наши игроки собрались — и выиграли.

Хотел бы поздравить «Самару»: это был хороший сезон для вашей команды. И пожелать вам удачи в последнем туре против «Енисея», – сказал Вичентич.

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