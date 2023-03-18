Чемпионат Италии. «Тренто» – «Дертона», «Динамо Сассари» сыграет с «Варезе» и другие матчи
В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут четыре матча.
«Тренто» примет «Дертону», «Динамо Сассари» сыграет с «Варезе».
Чемпионат Италии
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 22.00, «Allianz Dome»
- Дата проведения
- 18 марта, 22.00, «PalaTrento»
- Дата проведения
- 18 марта, 22.30, «Vitrifrigo Arena»
- Дата проведения
- 18 марта, 22.45, «Palasport Roberta Serradimigni»
Положение команд: Милан – 17-4, Виртус – 17-4, Дертона – 15-6, Варезе – 12-9, Виктория Либертас – 11-10, Тренто – 11-11, Динамо Сассари – 11-10, Бриндизи – 11-10, Венеция – 9-12, Триест – 9-12, Тревизо – 10-12, Брешия – 8-13, Скафати – 8-13, Наполи – 7-14, Верона – 7-14, Реджо-Эмилия – 6-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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