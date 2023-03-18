Чемпионат Италии. «Тренто» – «Дертона», «Динамо Сассари» сыграет с «Варезе» и другие матчи

В субботу, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Италии пройдут четыре матча.

« » примет «Дертону», « » сыграет с «Варезе».

Чемпионат Италии

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан – 17-4, Виртус – 17-4, Дертона – 15-6, – 12-9, – 11-10, Тренто – 11-11, Динамо Сассари – 11-10, Бриндизи – 11-10, Венеция – 9-12, Триест – 9-12, Тревизо – 10-12, – 8-13, Скафати – 8-13, Наполи – 7-14, Верона – 7-14, Реджо-Эмилия – 6-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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