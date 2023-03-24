Разыгрывающий «Голден Стэйт» поделился ощущениями от того, как складывается для действующих чемпионов сезон-22/23.

По словам 2-кратного MVP НБА, он продолжает верить в чемпионский потенциал «Уорриорз».

«Это вдохновляет и угнетает одновременно. Мы все еще чувствуем, что продолжаем борьбу, а мы продолжаем. Все еще есть ощущение, что «Уорриорз» в нужный момент способны выйти на пик. В этом действительно есть большая уверенность. Но при всем при этом мы находимся в такой ситуации, когда постоянно заглядываем в таблицу, чтобы узнать, находимся ли в зоне плей-ин или нет. В этом смысле получается довольно странно», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?