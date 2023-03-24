Стефен Карри: «Все еще есть ощущение, что «Уорриорз» в нужный момент способны выйти на пик»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился ощущениями от того, как складывается для действующих чемпионов сезон-22/23.

По словам 2-кратного MVP НБА, он продолжает верить в чемпионский потенциал «Уорриорз».

«Это вдохновляет и угнетает одновременно. Мы все еще чувствуем, что продолжаем борьбу, а мы продолжаем. Все еще есть ощущение, что «Уорриорз» в нужный момент способны выйти на пик. В этом действительно есть большая уверенность. Но при всем при этом мы находимся в такой ситуации, когда постоянно заглядываем в таблицу, чтобы узнать, находимся ли в зоне плей-ин или нет. В этом смысле получается довольно странно», – заявил Карри.

«Голден Стэйт» проводит отвратный сезон. Все еще верите в сердце чемпионов?

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8 комментариев

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Dmitry Trepov
Ответ Dmitry Trepov
По традиции)
ох ты сколько Каррибоев набежало)
0
-1
-1
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Dmitry Trepov
Ответ speeditw
Как они могут отлететь от Лейкерс, если Лейкерс не выйдут в ПО?
в ПИ
0
-1
-1
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fridzon
Это называется "режим плей-офф" у его коллеги
+3
0
+3
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speeditw
Ответ Xell
Есть ощущение что отлетите от Лейкерс)) Когда вернется Леброн.
Как они могут отлететь от Лейкерс, если Лейкерс не выйдут в ПО?
+4
0
+4
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Александр Быстров
Ответ Xell
Есть ощущение что отлетите от Лейкерс)) Когда вернется Леброн.
Лейкерс до плей-инн дотянуть бы
+5
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antony18
Ответ Dmitry Trepov
По традиции)
по традиции не выйдут в плэй-офф
+6
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Dmitry Trepov
Ответ Xell
Есть ощущение что отлетите от Лейкерс)) Когда вернется Леброн.
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Xell
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