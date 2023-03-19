Стефен Карри: «Защита «Мемфиса» оказывает сильное давление»

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» проккоментировал 11-е выездное поражение подряд в матче с « » (119:133).

«То, как они отрабатывают против нас в защите, оказывает сильное давление. Диллон [Брукс] делает это постоянно, на всей площадке. Он понимает, что выигрывает в габаритах – это часть их плана на игру. Независимо от того, получаешь ты привычное количество попыток или нет, ты все равно стараешься выбрать лучший момент броска.

Если бы еще парочка попала, возможно, все бы немного изменилось. Но в целом получилось неплохо – очевидно, что мы проиграли, поэтому мне не хочется говорить о чем-то другом, кроме как о том, что физически я чувствовал себя отлично», – рассказал 4-кратный чемпион в послематчевом интервью.

« » идут с результатом 7-29 на выезде в текущем сезоне.

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