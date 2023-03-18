Макси Клебер: «Кайри Ирвинг – отличный партнер по команде»

Форвард « » назвал отличным партнером по команде.

«Кайри умеет разговаривать с людьми, умеет их настраивать, видит сильные стороны в игроках и знает, чего от них ожидать.

Он отличный партнер по команде. У него всегда позитивный настрой, он умеет произнести вдохновляющие слова», – сказал Клебер.

В матче против «Лейкерс» (111:110) Клебер забросил победный трехочковый с передачи Ирвинга.

«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно