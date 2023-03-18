Макси Клебер: «Кайри Ирвинг – отличный партнер по команде»
Форвард «Далласа» Макси Клебер назвал Кайри Ирвинга отличным партнером по команде.
«Кайри умеет разговаривать с людьми, умеет их настраивать, видит сильные стороны в игроках и знает, чего от них ожидать.
Он отличный партнер по команде. У него всегда позитивный настрой, он умеет произнести вдохновляющие слова», – сказал Клебер.
В матче против «Лейкерс» (111:110) Клебер забросил победный трехочковый с передачи Ирвинга.
«Бро обращается с мячом, как будто играет на фортепиано». Разминку Кайри можно смотреть бесконечно
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