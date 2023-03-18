«Индиана» получила 42,2 млн долларов в рамках плана распределения доходов лиги за сезон-2021/22

Сразу 20 команд получили выплаты в рамках плана распределения доходов за сезон-2021/22, сообщает ESPN.

Хуже всех оказалось финансовое положение «Индианы»: «Пэйсерс» получили в общей сложности 42,2 млн долларов.

Кроме «Пэйсерс», значительные суммы выплатили: 35,5 млн долларов – «Денверу», 32 млн – «Портленду», 31,6 млн – «Шарлотт», 29,9 млн – «Сакраменто», 28,9 млн – «Новому Орлеану», 28 млн – «Мемфису», 26,3 млн – «Сан-Антонио», 25,6 млн – «Миннесоте», 23,4 млн – «Орландо», 21,5 млн – «Детройту» и 19,9 млн – «Кливленду».

НБА ввела схему распределения доходов в 2011 году для того, чтобы создать равные финансовые условия для клубов больших и маленьких рынков.

Фонд, из которого распределяются средства, в сезоне-21/22 составил 163,6 млн долларов. Большую часть из этих денег внесли «Голден Стэйт» (45 млн), «Лейкерс» (42,8 млн), «Никс» (20,9 млн), «Селтикс» (15,7 млн) и «Чикаго» (10 млн).