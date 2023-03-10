Чемпионат Турции. «Коньяспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»

Теги результаты чемпионат Турции Тюрк Телеком Коньяспор Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» сыграет с «Тюрк Телекомом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Коньяспор – Тюрк Телеком
Дата проведения
10 марта, 19.00, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 17-2, Тюрк Телеком – 16-3, Анадолу Эфес – 14-5, Каршияка – 14-5, Бурсаспор – 12-7, Дарушафака – 9-10, Меркезефенди – 9-10, Бахчешехир – 8-11, Тофаш – 7-12, Петким Спор – 7-12, Маниса – 7-12, Бююкчекмедже – 7-12, Галатасарай – 7-13, Коньяспор – 6-13, Газиантеп – 7-12, Бешикташ – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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