Чемпионат Турции. «Коньяспор» сыграет с «Тюрк Телекомом»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги «Коньяспор» сыграет с «Тюрк Телекомом».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 17-2, Тюрк Телеком – 16-3, Анадолу Эфес – 14-5, – 14-5, Бурсаспор – 12-7, – 9-10, Меркезефенди – 9-10, – 8-11, – 7-12, – 7-12, Маниса – 7-12, Бююкчекмедже – 7-12, Галатасарай – 7-13, Коньяспор – 6-13, – 7-12, Бешикташ – 5-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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