Яннис Адетокумбо: «Чемпионство было лучшим чувством в моей жизни. Хочу это повторить»

Лидер «Милуоки» признался, что вновь хочет стать чемпионом .

«Чемпионство было лучшим чувством в моей жизни, и я определенно хочу это повторить. Хочу сделать это снова со своими товарищами по команде.

Чтобы эти два-три месяца лета я чувствовал себя лучшим игроком в мире – наша команда победила, а я был последним парнем на пьедестале. Мне нравится это ощущение – ты работал восемь месяцев в сезоне, работал всю свою жизнь, переживал все эти взлеты и падения. Вел три очка, совершил потерю, выигрывал встречу, а потом отдал ее.

Маленькие вещи складываются в этот небольшой эпизод. И либо у них будет этот эпизод, либо у нас. Простите меня за эгоизм, что я хочу быть тем парнем, у которого будет этот момент, понимаете?

Но опять же, я не могу предсказать будущее. Не знаю, что произойдет, что Бог припас для меня. Я здесь, чтобы стать лучше, пройти долгий путь в этой лиге. Чувствую, что могу стать еще лучше в ближайшие пару лет. Надеюсь, что смогу продолжать помогать своей команде год за годом, чтобы быть в одной из тех четырех или пяти команд, которые имеют шанс выиграть чемпионство», – рассказал лидер « ».

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