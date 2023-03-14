Сборная США отменила жесткие требования к кандидатам на участие в Олимпийских играх

Сборная США по решению нового генерального менеджера отменила требования к кандидатам на участие в Олимпийских играх.

Когда в 2005 году Джерри Коланджело возглавил менеджмент сборной США, то потребовал от игроков взять на себя многолетние обязательства перед национальной командой, если они хотят в будущем стать частью олимпийской сборной.

Сменивший Коланджело Хилл решил отменить это правило. Новый управленец готовится к 2-летнему циклу, который включает чемпионат мира в Маниле этим летом и Олимпийские игры в Париже в следующем году.

Хилл будет использовать более мягкий подход к привлечению элитных игроков в состав сборной.

«Нет никаких обязательств, никаких «если вы хотите играть на Олимпийских играх, вы должны выступить за нас в таком-то турнире». Я понимаю, почему все это было реализовано, и считаю, что это отлично сработало. Но мы пришли к мнению, что должны внести изменения в этом вопросе. Так что никаких просмотров, никаких обязательств», – заявил Хилл.

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