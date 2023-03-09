Айзейя Стюарт выбыл до конца месяца с повреждением плеча

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У форварда «Детройта» Айзейи Стюарта обнаружили импинджмент-синдром плечевого сустава.

Стюарт будет повторно обследован через 3-4 недели после того, как МРТ выявила импинджмент-синдром плечевого сустава, сообщает инсайдер Марк Стейн со ссылкой на «Пистонс».

Импинджмент-синдром плечевого сустава – синдром, включающий воспаление сухожилий мышц вращающей манжеты. Это может привести к боли, слабости и потере подвижности плеча.

В 50 встречах текущего сезона 21-летний баскетболист набирает в среднем 11,3 очка, и 8,1 подбора за 28,3 минуты игрового времени.

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