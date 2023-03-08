Сборные США, Германии и Греции сыграют товарищеские матчи в Абу-Даби

Теги товарищеские матчи сборная Греции сборная Германии сборная США чемпионат мира-2023 Баскетбол

В августе этого года в столице ОАЭ Абу-Даби состоятся товарищеские матчи с участием сборных США, Германии и Греции.

Встречи пройдут в рамках подготовки к чемпионату мира-2023.

США сыграют с Грецией и Германией 18 и 20 августа соответственно. Германия и Греция проведут встречу 19 августа.

Чемпионат мира-2023 пройдет с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

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