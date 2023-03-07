Сборная Испании продолжает лидировать в мировом рейтинге ФИБА. США – на 2-м месте, Австралия – на 3-м

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Заключительный тур отборочных матчей чемпионата мира-2023 не внес существенных изменений в первую 20-ку мирового рейтинга ФИБА мужских национальных сборных.

Испания продолжает занимать первое место, которое она получила в ноябре прошлого года. США впервые уступили лидерство с момента создания рейтинга в 2010 году.

Единственным изменением в Топ-20 стало продвижение Пуэрто-Рико с 21-го места на 20-е благодаря выходу сборной на чемпионат мира.

России и Беларуси в списке нет, поскольку обе сборные временно исключены из международных соревнований.

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1 комментарий

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Антон Чугунов
Лучшая лига Европы и одна из лучших сборных мира
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