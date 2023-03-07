Софоклис Схорцианитис: «Однажды израильский болельщик сказал мне, что изнасилует мою дочь и сына»

Чемпион Евролиги 2014 года в составе « » рассказал о самом ужасном оскорблении, которое он когда-либо слышал от болельщика.

«Единственный комментарий, который могу выделить, я получил, когда играл в Израиле.

Кто-то сказал мне что-то очень плохое. По окончании матча против команды, с которой у нас были очень враждебные отношения, ко мне подошел болельщик и сказал: «Я изнасилую твою дочь и твоего сына», – рассказал Схорцианитис.

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