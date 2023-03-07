Софоклис Схорцианитис: «Однажды израильский болельщик сказал мне, что изнасилует мою дочь и сына»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Софоклис Схорцианитис болельщики чемпионат Израиля Баскетбол

Чемпион Евролиги 2014 года в составе «Маккаби Тель-Авив» Софоклис Схорцианитис рассказал о самом ужасном оскорблении, которое он когда-либо слышал от болельщика.

«Единственный комментарий, который могу выделить, я получил, когда играл в Израиле.

Кто-то сказал мне что-то очень плохое. По окончании матча против команды, с которой у нас были очень враждебные отношения, ко мне подошел болельщик и сказал: «Я изнасилую твою дочь и твоего сына», – рассказал Схорцианитис.

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4 комментария

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Evgeniy 72
Ответ Alex1104
Психически нездоровые бывают в любой стране.
Софоклис же сообщил, что это был болельщик из другой враждебной Лиги, скорее всего турок, тогда Турция была особенно остро против Израиля, ну а против греков их нацики всегда против. Может этот фанат и не был психически нездоровым, а таким образом строил себе политическую карьеру, ведь на Родине такой выпад наверняка одобряли. Если в Турции карьера не получилась у этого ушлепка, то он всегда ещё может похвастаться этим "поступком" на турецкой части Кипра.
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kaissa
Ответ Alex1104
Психически нездоровые бывают в любой стране.
Сказать такое атлету весом более 150 кг - это нужно быть не просто нездоровым - а без инстинкта самосохранения.)))
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Бэби Шаку надо было на него сесть. Случайно.
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Alex1104
Психически нездоровые бывают в любой стране.
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