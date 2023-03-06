Премьер-лига. Женщины. Московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Новосибирска

В понедельник, 6 марта, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги московское «Динамо» сыграет с одноклубницами из Новосибирска.

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Турнир за 7-12 места

Динамо Москва – Динамо Новосибирск

6 марта. 16:00

Положение команд: Ника – 15-13, Енисей – 14-13, – 10-18, Пересвет-ЮФУ – 6-22, Нефтяник – 5-22, – 3-25.

Турнир за 1-6 места

Положение команд: УГМК – 28-0, МБА – 22-6, Динамо Курск – 22-6, Надежда – 16-12, Самара – 14-14, Спарта энд К – 12-16.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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