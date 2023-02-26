«Барселона» договорилась о многолетнем контракте с Леандро Больмаро (Encestando)

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Барселона НБА Юта G-лига Леандро Больмаро Баскетбол

Атакующий защитник Леандро Больмаро (22 года, 198 см) вернется в «Барселону», за которую он выступал с 2018 по 2021 год.

Как сообщает испанское издание Encestando, стороны уже договорились о многолетнем контракте. Ожидается, что сделка будет оформлена до дедлайна в Евролиге (1 марта).

Больмаро был недавно отчислен из «Юты». Он принял участие а 14 матчах этого сезона НБА, играя в среднем менее 5 минут, и в основном выступал в G-лиге.

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1 комментарий

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Tim Timson
ну так там другой дурачок поедет в НБА ловить удачу на той же позиции почти)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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