«Барселона» договорилась о многолетнем контракте с Леандро Больмаро (Encestando)

Атакующий защитник (22 года, 198 см) вернется в «Барселону», за которую он выступал с 2018 по 2021 год.

Как сообщает испанское издание Encestando, стороны уже договорились о многолетнем контракте. Ожидается, что сделка будет оформлена до дедлайна в (1 марта).

Больмаро был недавно отчислен из «Юты». Он принял участие а 14 матчах этого сезона , играя в среднем менее 5 минут, и в основном выступал в G-лиге.

«Молчание ягнят» я называл «Тишиной баранчиков». Одиссея Хосе Бирюкова: от коммуналки в Москве до титулов с «Реалом»