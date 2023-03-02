Леандро Больмаро проведет остаток сезона в «Тенерифе»

Теги переходы Барселона НБА чемпионат Испании Тенерифе Леандро Больмаро Баскетбол

Испанский «Тенерифе» официально подписал контракт с атакующим защитником Леандро Больмаро (22 года, 198 см). По информации СМИ, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

Аргентинский игрок вел переговоры с «Барселоной», но стороны разошлись во мнениях относительно зарплаты. Каталонский клуб предлагал 500 000 евро за оставшуюся часть сезона и двухлетний контракт после этого сезона, но агент игрока посчитал, что этого недостаточно.

Больмаро в феврале был отчислен из «Юты». Он принял участие а 14 матчах этого сезона НБА, играя в среднем менее 5 минут, и в основном выступал в G-лиге.

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