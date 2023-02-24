Иван Лазарев выпустил влог о Матче звезд Единой лиги ВТБ

Теги видео Единая лига ВТБ Иван Лазарев Самара Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Баскетбол

Центровой «Самары» Иван Лазарев опубликовал новый выпуск своего влога, посвященный прошедшему Матчу звезд Единой лиги ВТБ.

«Невероятно позитивный и эмоциональный выпуск! Очень много улыбок и горящих глаз! И меня не устающего повторять эту фразу! Кириленко, Кущенко, Едешко, Корстин и многие-многие другие в объективе моей камеры делятся своими впечатлениями от матча Друзей и предвкушением матча звезд Единой Лиги ВТБ», – говорится в описании.

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