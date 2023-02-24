Иван Лазарев выпустил влог о Матче звезд Единой лиги ВТБ
Центровой «Самары» Иван Лазарев опубликовал новый выпуск своего влога, посвященный прошедшему Матчу звезд Единой лиги ВТБ.
«Невероятно позитивный и эмоциональный выпуск! Очень много улыбок и горящих глаз! И меня не устающего повторять эту фразу! Кириленко, Кущенко, Едешко, Корстин и многие-многие другие в объективе моей камеры делятся своими впечатлениями от матча Друзей и предвкушением матча звезд Единой Лиги ВТБ», – говорится в описании.
«Олдскул» победил, Руженцев – данк-чемпион. Как прошел Матч всех звезд Единой лиги-2023
Комментарии