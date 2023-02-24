Иван Лазарев выпустил влог о Матче звезд Единой лиги ВТБ

Центровой «Самары» опубликовал новый выпуск своего влога, посвященный прошедшему звезд Единой лиги ВТБ.

«Невероятно позитивный и эмоциональный выпуск! Очень много улыбок и горящих глаз! И меня не устающего повторять эту фразу! Кириленко, Кущенко, Едешко, Корстин и многие-многие другие в объективе моей камеры делятся своими впечатлениями от матча Друзей и предвкушением матча звезд », – говорится в описании.

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