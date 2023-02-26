«Шарлотт» подпишет Брайса Макгауэнса на 4 года и 7,4 млн долларов

Атакующий защитник « » Брайс Макгауэнс (20 лет, 201 см), выступающий на условиях двустороннего соглашения, подпишет полноценный контракт с клубом.

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, стороны договорились о сделке на 4 года, за которые Макгауэнс заработает 7,4 миллиона долларов. На 4-й год предусмотрена опция команды.

Макгауэнс был выбран под 40-м номером на драфте НБА-2022. В своем дебютном сезоне он провел 26 матчей за «Хорнетс», набирая в среднем 4,1 очка и 1,7 подбора за 14,7 минуты на площадке.

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