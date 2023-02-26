Джимми Батлер: «Мне надоело проигрывать»

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Лидер «Майами» Джимми Батлер крайне огорчен поражением от «Шарлотт» (103:108), которое стало для его команды четвертым подряд.

«Мы проиграли. Мне надоело проигрывать.

Мы не могли остановить их в защите, у нас не шел бросок, из-за этого все шло под откос. Неважно, с какой разницей мы проиграли, 30 очков или 1 очко, мы проиграли.

Не думаю, что кто-то здесь хочет проигрывать, но нам нужно разобраться с этим очень, очень быстро», – сказал Батлер.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы

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1 комментарий

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FEF2
расслабся, лотерейный пик никому еще не мешал
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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