Джимми Батлер: «Мне надоело проигрывать»

Лидер « » Джимми Батлер крайне огорчен поражением от « » (103:108), которое стало для его команды четвертым подряд.

«Мы проиграли. Мне надоело проигрывать.

Мы не могли остановить их в защите, у нас не шел бросок, из-за этого все шло под откос. Неважно, с какой разницей мы проиграли, 30 очков или 1 очко, мы проиграли.

Не думаю, что кто-то здесь хочет проигрывать, но нам нужно разобраться с этим очень, очень быстро», – сказал Батлер.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы