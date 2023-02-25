«Милуоки» одержал 13-ю победу подряд. Это самая продолжительная победная серия сезона НБА
«Милуоки» в пятницу разгромил «Майами» со счетом 128:99, одержав 13-ю победу подряд.
Это самая продолжительная победная серия текущего сезона НБА.
Предыдущий рекорд сезона-22/23 был установлен «Бруклином» и составлял 12 побед.
Победная серия «Бакс» началась 24 января во встрече с «Детройтом». С результатом 42-17 клуб из Висконсина занимает 2-е место на Востоке.
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