Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» уступило «Енисею»
В субботу, 18 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги новосибирское «Динамо» дома уступило красноярскому «Енисею».
Женщины
Премьер-лига
Турнир за 7-12 места
Динамо Новосибирск – Енисей – 61:77 (12:16, 24:23, 15:17, 10:21)
ДИНАМО: Беверли Келлей (22 + 8 подборов + 5 перехватов), Потемина (9 + 6 подборов).
ЕНИСЕЙ: Пашковская (17), Матвеева (15 + 5 подборов).
18 февраля. 9:00
Положение команд: Ника – 13-11, Енисей – 12-12, Динамо Новосибирск – 8-17, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Нефтяник – 3-20, Динамо Москва – 1-23.
Турнир за 1-6 места
Положение команд: УГМК – 24-0, МБА – 20-4, Динамо Курск – 20-4, Надежда – 14-10, Самара – 13-11, Спарта энд К – 11-13.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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