Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» уступило «Енисею»

Теги результаты Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Енисей жен Баскетбол

В субботу, 18 февраля, в рамках второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги новосибирское «Динамо» дома уступило красноярскому «Енисею».

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Премьер-лига

Турнир за 7-12 места

Динамо НовосибирскЕнисей – 61:77 (12:16, 24:23, 15:17, 10:21)

ДИНАМО: Беверли Келлей (22 + 8 подборов + 5 перехватов), Потемина (9 + 6 подборов).

ЕНИСЕЙ: Пашковская (17), Матвеева (15 + 5 подборов).

18 февраля. 9:00

Положение команд: Ника – 13-11, Енисей – 12-12, Динамо Новосибирск – 8-17, Пересвет-ЮФУ – 5-19, Нефтяник – 3-20, Динамо Москва – 1-23.

Турнир за 1-6 места

Положение команд: УГМК – 24-0, МБА – 20-4, Динамо Курск – 20-4, Надежда – 14-10, Самара – 13-11, Спарта энд К – 11-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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kaissa
Новосибирск окончательно мимо ПО - увы...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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