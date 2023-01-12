Томаш Саторански не поможет «Барселоне» в матче против «Анадолу Эфеса» из-за травмы

Защитник «Барселоны» не примет участие в завтрашнем матче против действующего чемпиона « » из-за тендинита правой лодыжки.

Об этом сегодня сообщил главный тренер испанской команды .

«Мы не собираемся рисковать им. Самое главное, чтобы он чувствует себя на 100 процентов, так что мы проявим терпение», – сказал тренер.

Литовский специалист добавил, что в эту пятницу аргентинскому защитнику придется приспособиться к позиции разыгрывающего и выступить в роли «босса на площадке».

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park