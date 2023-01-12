Томаш Саторански не поможет «Барселоне» в матче против «Анадолу Эфеса» из-за травмы

Теги травмы Шарунас Ясикявичюс Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Барселона Томаш Саторански Николас Лапровиттола Баскетбол

Защитник «Барселоны» Томаш Саторански не примет участие в завтрашнем матче против действующего чемпиона Евролиги «Анадолу Эфеса» из-за тендинита правой лодыжки.

Об этом сегодня сообщил главный тренер испанской команды Шарунас Ясикявичюс.

«Мы не собираемся рисковать им. Самое главное, чтобы он чувствует себя на 100 процентов, так что мы проявим терпение», – сказал тренер.

Литовский специалист добавил, что в эту пятницу аргентинскому защитнику Николасу Лапровиттоле придется приспособиться к позиции разыгрывающего и выступить в роли «босса на площадке».

У Абдул-Джаббара камео в «Достать ножи». Его кинокарьера поражает: дрался с Брюсом Ли, сотрудничал с Деппом и пугал в клипе Linkin Park

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Так Лапровиттоле не привыкать первого номера играть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий