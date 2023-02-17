Звездный разыгрывающий « » во время пресс-конференции рассказал, чего больше всего ждет от предстоящего в эти выходные Звездного уикенда НБА.

Журналист: В эти выходные вы сыграете в своем четвертом Матче звезд. Чего ждете от мероприятия в наибольшей степени?

Дончич: Воскресенья, когда полечу в Мехико.

После Звездного уикенда в календаре запланирован перерыв на несколько дней.

Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди