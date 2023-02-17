Лука Дончич – о Звездном уикенде: «Больше всего жду воскресенья, когда полечу в Мехико»
Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время пресс-конференции рассказал, чего больше всего ждет от предстоящего в эти выходные Звездного уикенда НБА.
Журналист: В эти выходные вы сыграете в своем четвертом Матче звезд. Чего ждете от мероприятия в наибольшей степени?
Дончич: Воскресенья, когда полечу в Мехико.
После Звездного уикенда в календаре НБА запланирован перерыв на несколько дней.
Данк после наброса самому себе – бессмертный хайлайт Матчей всех звезд. Никто не делал его с таким изяществом, как Трэйси Макгрэйди
Раньше игроки мечтали попасть на МВЗ.
Дело не в Луке, а в целом в отношении звезд к лиге и ее визитной карточке в середине сезона.