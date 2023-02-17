Лука Дончич – о Звездном уикенде: «Больше всего жду воскресенья, когда полечу в Мехико»

Теги Даллас НБА Матч всех звезд НБА Лука Дончич Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич во время пресс-конференции рассказал, чего больше всего ждет от предстоящего в эти выходные Звездного уикенда НБА.

Журналист: В эти выходные вы сыграете в своем четвертом Матче звезд. Чего ждете от мероприятия в наибольшей степени?

Дончич: Воскресенья, когда полечу в Мехико.

После Звездного уикенда в календаре НБА запланирован перерыв на несколько дней.

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3 комментария

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Birdman NBA
Ответ xamer 9
МВЗ вообще уже ни во что не ставят) Дожили) Раньше игроки мечтали попасть на МВЗ. Дело не в Луке, а в целом в отношении звезд к лиге и ее визитной карточке в середине сезона.
Так мы все в этом и виноваты. Пару лет назад выходила интересная статья "Куль колец, который мы сами создали".
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гилберт
Лука парень простой.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xamer 9
МВЗ вообще уже ни во что не ставят) Дожили)
Раньше игроки мечтали попасть на МВЗ.

Дело не в Луке, а в целом в отношении звезд к лиге и ее визитной карточке в середине сезона.
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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