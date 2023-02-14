Айзейя Джо не смог реализовать спасительный 3-очковый в матче с «Новым Орлеаном»

Матч между « » и «Оклахомой» завершился напряженной концовкой, в которой победу праздновали хозяева – 103:100.

У «Тандер» на последних секундах появился шанс на спасение после потери у «Пеликанс». Защитник Айзейя Джо исполнил сложный 3-очковый с разворотом при счете 100:103, но промахнулся.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА