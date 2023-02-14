Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Москвы

Теги результаты Динамо Москва жен Динамо Новосибирск жен чемпионат России жен Баскетбол

Во вторник, 14 февраля, в матче второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Москвы.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Турнир за 7-12 места

Динамо Новосибирск – Динамо Москва

14 февраля. 15:00

Положение команд: Ника – 12-11, Енисей – 10-12, Динамо Новосибирск – 7-16, Пересвет-ЮФУ – 5-18, Нефтяник – 3-19, Динамо Москва – 1-22.

Турнир за 1-6 места

Положение команд: УГМК – 23-0, МБА – 19-4, Динамо Курск – 19-4, Надежда – 14-9, Самара – 13-10, Спарта энд К – 11-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Матчи могли прервать собака или похороны: Василий Прокофьев пылил в Мексике и Эквадоре, а сейчас развивает игроков МБА

Неуклюжие мультяшные ботинки за 350 долларов – обувь-мем, которую уже носит звезда НБА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий