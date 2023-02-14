Премьер-лига. Женщины. Новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Москвы

Во вторник, 14 февраля, в матче второго раунда регулярного чемпионата женской Премьер-лиги новосибирское «Динамо» примет одноклубниц из Москвы.

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Турнир за 7-12 места

Динамо Новосибирск – Динамо Москва

14 февраля. 15:00

Положение команд: Ника – 12-11, Енисей – 10-12, – 7-16, Пересвет-ЮФУ – 5-18, Нефтяник – 3-19, – 1-22.

Турнир за 1-6 места

Положение команд: УГМК – 23-0, МБА – 19-4, Динамо Курск – 19-4, Надежда – 14-9, Самара – 13-10, Спарта энд К – 11-12.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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