Шэй Гилджес-Александер и Деррик Уайт – лучшие игроки недели

Теги Бостон НБА Оклахома-Сити Деррик Уайт Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

Защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер и защитник «Бостона» Деррик Уайт признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Гилджес-Александер на минувшей неделе набирал 31,3 очка и 6,3 передачи в среднем за матч, реализуя 57,1% с игры. Результат «Тандер» – 2-1.

Уайт помог «Селтикс» выиграть 4 встречи из 4. Его показатели составили 24,5 очка, 7,5 передачи и 4,8 подбора в среднем за игру.

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3 комментария

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Doctor56
Ответ Bunyod Turgunov
Деррик Уайт?
Абсолютно заслуженно.
0
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Bunyod Turgunov
Деррик Уайт?
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-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Атаев
очевидное невероятное. )
+2
0
+2
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