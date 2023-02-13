Шэй Гилджес-Александер и Деррик Уайт – лучшие игроки недели

Защитник «Оклахомы» и защитник « » признаны лучшими игроками недели в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Гилджес-Александер на минувшей неделе набирал 31,3 очка и 6,3 передачи в среднем за матч, реализуя 57,1% с игры. Результат «Тандер» – 2-1.

Уайт помог «Селтикс» выиграть 4 встречи из 4. Его показатели составили 24,5 очка, 7,5 передачи и 4,8 подбора в среднем за игру.

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