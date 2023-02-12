Баскетболистка сборной Турции погибла в результате землетрясения

Профессиональная баскетболистка Нилай Айдоган погибла в результате сильного землетрясения в Турции. Ее тело было найдено под завалами в городе Малатье.

Айдоган вызывалась в молодежные сборные Турции. В нынешнем сезоне она выступала за команду университета Чанкая в турецкой Суперлиге.

30-летняя баскетболистка приехала в Малатью на выходные к своей бабушке, Хаджер Айдоган, которая также погибла в результате стихийного бедствия.

Землетрясение обрушилось на восточную часть Турции и северные районы Сирии 6 февраля. По данным РБК, на сегодняшний день число погибших составляет более 33 000 человек.

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