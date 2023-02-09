«Лейкерс» обменяют Томаса Брайанта в «Денвер» на три пика 2-го раунда и Дэйвона Рида

« » договорились об обмене центрового (25 лет, 208 см) в « » на три драфт-пика 2-го раунда и форварда Дэйвона Рида (27 лет, 196 см).

«Лейкерс» получат от «Наггетс» выборы во втором раунде драфтов-2025, 2026 и 2029.

Брайант в нынешнем сезоне провел за «Лейкерс» 41 матч, набирая в среднем 12,1 очка и 6,8 подбора. По словам журналистки Рамоны Шелберн, Брайант был недоволен сокращением игрового времени после возвращения Энтони Дэвиса в строй и хотел перейти в команду, где он получит более значимую ролью.

Показатели Рида в текущем сезоне – 2,3 очка и 1,6 подбора за 9 минут в среднем за встречу.

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