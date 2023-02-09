«Лейкерс» обменяют Томаса Брайанта в «Денвер» на три пика 2-го раунда и Дэйвона Рида
«Лейкерс» договорились об обмене центрового Томаса Брайанта (25 лет, 208 см) в «Денвер» на три драфт-пика 2-го раунда и форварда Дэйвона Рида (27 лет, 196 см).
«Лейкерс» получат от «Наггетс» выборы во втором раунде драфтов-2025, 2026 и 2029.
Брайант в нынешнем сезоне провел за «Лейкерс» 41 матч, набирая в среднем 12,1 очка и 6,8 подбора. По словам журналистки Рамоны Шелберн, Брайант был недоволен сокращением игрового времени после возвращения Энтони Дэвиса в строй и хотел перейти в команду, где он получит более значимую ролью.
Показатели Рида в текущем сезоне – 2,3 очка и 1,6 подбора за 9 минут в среднем за встречу.
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чувак им вытащил несколько игр практически в соло и едет с ярмарки
Да дурдом а не дедлайн 🙈
Наверняка не на долго )
The Trail Blazers are acquiring the 76ers’ Matisse Thybulle as a part of a three-way with Charlotte, sources tell ESPN
он даже выше Дэвиса
Listed height
7 ft 0 in (2.13 m)
Хаффа вроде вызовут из g лиги
Точно не заметят есть Габриэль или нет
"Цель обмена Брайанта для «Лейкерс» - возместить в казну пики второго раунда, отданные за Хатимуру. Переподписать Томаса все равно не получалось бы (у ЛАЛ летом будет только мидлевел, а прав Берда после годичной минималки центрового нет), минуты Брайанта упали после возвращения Дэвиса в строй, Вандербилт и тот же Руи добавили глубины передней линии, а роль запасного центра отводится теперь Уэньену Гэбриелу".