«Лейкерс» обменяют Томаса Брайанта в «Денвер» на три пика 2-го раунда и Дэйвона Рида

Теги переходы Денвер Лейкерс НБА Дэйвон Рид Томас Брайант Баскетбол

«Лейкерс» договорились об обмене центрового Томаса Брайанта (25 лет, 208 см) в «Денвер» на три драфт-пика 2-го раунда и форварда Дэйвона Рида (27 лет, 196 см).

«Лейкерс» получат от «Наггетс» выборы во втором раунде драфтов-2025, 2026 и 2029.

Брайант в нынешнем сезоне провел за «Лейкерс» 41 матч, набирая в среднем 12,1 очка и 6,8 подбора. По словам журналистки Рамоны Шелберн, Брайант был недоволен сокращением игрового времени после возвращения Энтони Дэвиса в строй и хотел перейти в команду, где он получит более значимую ролью.

Показатели Рида в текущем сезоне – 2,3 очка и 1,6 подбора за 9 минут в среднем за встречу.

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68 комментариев

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Егор Тараненко
Хотел перейти в команду, где он получит более значимую роль… Ну здесь все понятно, это же определено Денвер! 😂
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Zomourning33
Ответ Nightyork97
Бред, за подбор боролся как не в себя. Тяжеловат, но пихаться может спокойно. Еще и треху иногда кидал. Фаны Лейкерс, нужна пояснительная бригада
Леброн отмечает рекорд.
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ruprekht
не долго продержались они без дичи :)
чувак им вытащил несколько игр практически в соло и едет с ярмарки
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ Nightyork97
Бред, за подбор боролся как не в себя. Тяжеловат, но пихаться может спокойно. Еще и треху иногда кидал. Фаны Лейкерс, нужна пояснительная бригада
Дэвис будет по 40 минут играть с Леброном, чтобы затащить в ПИ/ПО. Так что логично. И 10ку давать ему не было возможности, там всего где-то 35 млн будет, а нужно продлевать кого-то, либо всё уже обговоренно с Кайри и все бабосы на него расписаны.
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alex27
Жесть конечно.. Брайант однозначно лучше Хачимуры.. Немногих нормальный персонаж в лал. Абсолютно идиотское решение...
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ещё и Кевин Лав появился на горизонте
Да дурдом а не дедлайн 🙈
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Чудинов Дмитрий
Ставка на Лос-Анджелес Уизардс не сыграла, теперь ставим на Лос-Анджелес Тимбервулвс
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Ivan Kuzmenyuk
Ответ alexLA
В чем смысл для Лейкерс? Не понимаю.
Нет возможности продлить его летом. Не просто же так ДиЛо меняли. Значит будут продлевать. Наверное так.
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Ivan Kuzmenyuk
Леброна разыгрывающим уже видели, хочу Йокича увидеть ;-). Брайант, Гордон и Йокич при поддержке КСП и Мюррея. Силушка и размер).
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demx
Ответ vasfre
Роман в лайве всё пояснил: "Цель обмена Брайанта для «Лейкерс» - возместить в казну пики второго раунда, отданные за Хатимуру. Переподписать Томаса все равно не получалось бы (у ЛАЛ летом будет только мидлевел, а прав Берда после годичной минималки центрового нет), минуты Брайанта упали после возвращения Дэвиса в строй, Вандербилт и тот же Руи добавили глубины передней линии, а роль запасного центра отводится теперь Уэньену Гэбриелу".
> после возвращения Дэвиса в строй
Наверняка не на долго )
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Андрей Абрамов
Ответ andorac
Денвер - чертовы гении.
я бы сказал тут обе команды красавцы. одни получили качественного игрока ротации. а другие в преддверии нового сезона и сбора команды получили активы для трейдов.
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Lokomotiv__1992
Зубац .. Брайнт.. когда Лал находят норм центра они его отдают своим конкурентам , гений Пелинка
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fridzon
Вот это странно. Такого энергичного продуктивного товарища отдали ЛАЛ. Полезный был же
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Роман Князефф
Ответ Dienamiks
Пелинка там что курит?
То чем снуп дог угостит 😂😂
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Be1983kot18leta@gmail.com
Вон Питбуль в Портленд
The Trail Blazers are acquiring the 76ers’ Matisse Thybulle as a part of a three-way with Charlotte, sources tell ESPN
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Be1983kot18leta@gmail.com
А логики в этом году в трейдах не надо искать
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ lecter666_destiny
Зачем Чикаго Вуча отдавать? Пламли хуже Брайанта, Бамба не 5 номер
Mohamed Karlakwan Damala Bamba

он даже выше Дэвиса
Listed height
7 ft 0 in (2.13 m)
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lecter666_destiny
Ответ vasfre
Роман в лайве всё пояснил: "Цель обмена Брайанта для «Лейкерс» - возместить в казну пики второго раунда, отданные за Хатимуру. Переподписать Томаса все равно не получалось бы (у ЛАЛ летом будет только мидлевел, а прав Берда после годичной минималки центрового нет), минуты Брайанта упали после возвращения Дэвиса в строй, Вандербилт и тот же Руи добавили глубины передней линии, а роль запасного центра отводится теперь Уэньену Гэбриелу".
Гэбриэль не центр, его уничтожают все под кольцом
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alexLA
Ответ Fungus_Amongus
Наверное. ЛАЛ все свои пики 2-го раунда давно раздали, пик 1-го остался только 1 очень далекий, но его похоже трогать не хотят. Для усиления добавлять нечего, вот и пытаются накопить хоть какие то активы. Пики всяко ликвиднее, чем центровой на истекающей минималке.
Да, только этим и объясняется этот трейд. Может какой обмен ещё готовят.
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lecter666_destiny
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Вандербил такой же как Габриэл Хаффа вроде вызовут из g лиги Точно не заметят есть Габриэль или нет
Можно и Мозгова пригласить. Какая фиг разница, с кем танковать
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alexLA
Ответ Мурзин Ринат
Пики для будущих обменов… но Томаса жалко отдавать, он реально боролся когда Дэвиса не было, и вытащил несколько матчей. Надеюсь ещё один полезный обмен сегодня будет, иначе толку не будет с этого трейда, с большими беда теперь в лал
Вот да, именно Брайанта реально жалко отдавать, он старался, пахал
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Be1983kot18leta@gmail.com
Вандербил такой же как Габриэл
Хаффа вроде вызовут из g лиги
Точно не заметят есть Габриэль или нет
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vasfre
Роман в лайве всё пояснил:

"Цель обмена Брайанта для «Лейкерс» - возместить в казну пики второго раунда, отданные за Хатимуру. Переподписать Томаса все равно не получалось бы (у ЛАЛ летом будет только мидлевел, а прав Берда после годичной минималки центрового нет), минуты Брайанта упали после возвращения Дэвиса в строй, Вандербилт и тот же Руи добавили глубины передней линии, а роль запасного центра отводится теперь Уэньену Гэбриелу".
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xQcoW
Ответ alexLA
В чем смысл для Лейкерс? Не понимаю.
Разве что копят пики на следующий большой трейд
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alexLA
Ответ lecter666_destiny
Пелинка сначала меняет Вестбрука на худшую версию и 2 ноунеймов. До этого бесполезного Хачапуру берём, а щас отдаем единственного вменяемого центра. Гений ГМ :)
Ну если это реально обмен просто для пиков - я буду в шоке.)
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