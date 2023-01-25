Мэтью Ишбия официально станет владельцем «Санз» в ближайшие 2 недели
Американский бизнесмен Мэтью Ишбия завершает покупку контрольного пакета акций клубов «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Отмечается, что официально сделка будет закрыта в ближайшие две недели. Таким образом, Ишбия возьмет контроль над решениями «Санз» перед дедлайном на обмены (9 февраля).
При этом Роберт Сарвер, отстраненный от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте, сохранил за собой полномочия в отношении подписания, приобретения или обмена любого игрока с зарплатой выше средней по лиге.
Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.
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Или за второй отдельно платит? Или это один клуб с двумя командами. Или я уже запутался в понятиях. А если кто-то хочет купить отдельно только женскую команду, то что? Объясните плиз, сложна