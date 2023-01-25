Мэтью Ишбия официально станет владельцем «Санз» в ближайшие 2 недели

Теги Финикс женская НБА НБА бизнес Финикс жен ESPN Роберт Сарвер Эдриан Воджнаровски Мэтью Ишбия Баскетбол

Американский бизнесмен Мэтью Ишбия завершает покупку контрольного пакета акций клубов «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что официально сделка будет закрыта в ближайшие две недели. Таким образом, Ишбия возьмет контроль над решениями «Санз» перед дедлайном на обмены (9 февраля).

При этом Роберт Сарвер, отстраненный от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте, сохранил за собой полномочия в отношении подписания, приобретения или обмена любого игрока с зарплатой выше средней по лиге.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.

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3 комментария

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Bek_cp3
Ответ Daff Rogers
А как работает история с WNBA? Получается, что за 4 ярда покупает 2 клуба? Санс и Мерькюрри? Или за второй отдельно платит? Или это один клуб с двумя командами. Или я уже запутался в понятиях. А если кто-то хочет купить отдельно только женскую команду, то что? Объясните плиз, сложна
Сарвер владел женским клубом тоже) можно, конечно, купить и отдельно женский клуб, но у Сарвера хотели отнять все за его вопиюще обычное поведение руководителя в России:)
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+1
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Телохранитель Джеймса Уорти
Ответ Daff Rogers
А как работает история с WNBA? Получается, что за 4 ярда покупает 2 клуба? Санс и Мерькюрри? Или за второй отдельно платит? Или это один клуб с двумя командами. Или я уже запутался в понятиях. А если кто-то хочет купить отдельно только женскую команду, то что? Объясните плиз, сложна
Если кто-то захочет купить только женскую команду, то он чертов сексист!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Daff Rogers
А как работает история с WNBA? Получается, что за 4 ярда покупает 2 клуба? Санс и Мерькюрри?
Или за второй отдельно платит? Или это один клуб с двумя командами. Или я уже запутался в понятиях. А если кто-то хочет купить отдельно только женскую команду, то что? Объясните плиз, сложна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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