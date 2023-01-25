Мэтью Ишбия официально станет владельцем «Санз» в ближайшие 2 недели

Американский бизнесмен Мэтью Ишбия завершает покупку контрольного пакета акций клубов «Финикс Санз» (НБА) и «Финикс Меркьюри» (женская НБА), пишет инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Отмечается, что официально сделка будет закрыта в ближайшие две недели. Таким образом, Ишбия возьмет контроль над решениями «Санз» перед дедлайном на обмены (9 февраля).

При этом , отстраненный от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте, сохранил за собой полномочия в отношении подписания, приобретения или обмена любого игрока с зарплатой выше средней по лиге.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составит 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.

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