Совет управляющих НБА одобрил продажу «Санз» и «Меркьюри» миллиардеру Мэтью Ишбии.

Лига объявила об этом в понедельник вечером. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта уже на этой неделе.

Ишбия был утвержден в качестве нового владельца « » 29 голосами против 0. « » воздержался при голосовании.

«Кавальерс» принадлежит , руководителю Rocket Mortgage, Ишбия владеет United Wholesale Mortgage. Эти две компании считаются двумя крупнейшими ипотечными кредиторами в США и ведут жесткую конкуренцию.

Ранее сообщалось, что стоимость сделки составила 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.

Предыдущий владелец «Санз» был отстранен от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте.

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