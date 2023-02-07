Совет управляющих НБА одобрил продажу «Санз» и «Меркьюри» Мэтью Ишбии
Совет управляющих НБА одобрил продажу «Санз» и «Меркьюри» миллиардеру Мэтью Ишбии.
Лига объявила об этом в понедельник вечером. Ожидается, что сделка будет окончательно закрыта уже на этой неделе.
Ишбия был утвержден в качестве нового владельца «Финикса» 29 голосами против 0. «Кливленд» воздержался при голосовании.
«Кавальерс» принадлежит Дэну Гилберту, руководителю Rocket Mortgage, Ишбия владеет United Wholesale Mortgage. Эти две компании считаются двумя крупнейшими ипотечными кредиторами в США и ведут жесткую конкуренцию.
Ранее сообщалось, что стоимость сделки составила 4 миллиарда долларов. Это рекордная сумма при покупке клуба НБА за всю историю.
Предыдущий владелец «Санз» Роберт Сарвер был отстранен от управления клубом за неподобающее поведение на рабочем месте.
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