Президент «Санз» Джейсон Роули отрицает обвинения и не намерен уходить с должности

Теги Финикс НБА Роберт Сарвер Баскетбол

Президент и генеральный директор «Финикса» Джейсон Роули утверждает, что обвинения в словесных оскорблениях, мести и запугивании на рабочем месте являются клеветой, и что он не собирается уходить со своей должности.

Роули заявил об этом на встрече с нынешними сотрудниками клуба 19 декабря, в день, когда ESPN опубликовал статью об обвинениях в неправомерных действиях руководства «Санз», помимо бывшего владельца клуба Роберта Сарвера.

Роули, который работает в команде с 2007 года, сообщил сотрудниками, что новый владелец клуба может уволить его, однако сам он не уйдет в отставку.

На следующий день после заявления Роули американский бизнесмен Мэтью Ишбия договорился о покупке контрольного пакета акций «Санз» и «Меркьюри» за 4 миллиарда долларов.

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2 комментария

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Tim Timson
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Обвинения звучат как в Бандах Нью Йорке, когда решали сколько человек повесить 4 или 5, и зачитали обвинения... А тут ещё и месть)))
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БУГАЙ
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Правильно так их ..
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