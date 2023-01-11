Президент «Санз» Джейсон Роули отрицает обвинения и не намерен уходить с должности

Президент и генеральный директор «Финикса» Джейсон Роули утверждает, что обвинения в словесных оскорблениях, мести и запугивании на рабочем месте являются клеветой, и что он не собирается уходить со своей должности.

Роули заявил об этом на встрече с нынешними сотрудниками клуба 19 декабря, в день, когда ESPN опубликовал статью об обвинениях в неправомерных действиях руководства «Санз», помимо бывшего владельца клуба .

Роули, который работает в команде с 2007 года, сообщил сотрудниками, что новый владелец клуба может уволить его, однако сам он не уйдет в отставку.

На следующий день после заявления Роули американский бизнесмен Мэтью Ишбия договорился о покупке контрольного пакета акций «Санз» и «Меркьюри» за 4 миллиарда долларов.

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