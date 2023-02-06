НБА и профсоюз игроков отложат принятие решения по расторжению коллективного соглашения

Теги НБА Баскетбол

НБА и профсоюз игроков продолжают вести переговоры о новом долгосрочном коллективном соглашении. Ожидается, что в среду стороны отложат крайний срок для принятия решения по расторжению, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия коллективного соглашения, оно перестанет действовать 30 июня.

Срок действующего семилетнего коллективного соглашения истекает по окончании сезона-2023/24.

Ранее стороны перенесли дедлайн с 15 декабря на 8 февраля. В пятницу Совет управляющих НБА проголосовал за то, чтобы дать комитету лиги по трудовым отношениям право вновь отложить крайний срок.

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5 комментариев

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anastasia Krugova
Ответ Ivan85
команды исполняют свои обязательства перед неграми, выплачивая им бешеные бабки. надеюсь смогут договориться чтобы и негры уважали действующие контракты и не просили обменов по поводу и без
команды ?? Лол...ты смешной )))даже не понимаешь о чем ты пишешь ..команды не платят ЗП игрокам из своего кармана )) Это деньги лиги ...все что команды платят из своего кармана --это налог на роскошь
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Jerry Rodrogha
Ответ Ivan85
команды исполняют свои обязательства перед неграми, выплачивая им бешеные бабки. надеюсь смогут договориться чтобы и негры уважали действующие контракты и не просили обменов по поводу и без
А в чём проблема? Можно же не обменивать, хоть упросись
+1
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+1
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Ivan85
команды исполняют свои обязательства перед неграми, выплачивая им бешеные бабки. надеюсь смогут договориться чтобы и негры уважали действующие контракты и не просили обменов по поводу и без
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Кайри обменяли, можно паузу взять выдохнуть до июня)
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+1
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Bashibuzuck
"Деньги, деньги, ненавижу деньги"(c)😁
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