НБА и профсоюз игроков отложат принятие решения по расторжению коллективного соглашения

и профсоюз игроков продолжают вести переговоры о новом долгосрочном коллективном соглашении. Ожидается, что в среду стороны отложат крайний срок для принятия решения по расторжению, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В случае принятия решения о досрочном прекращении действия коллективного соглашения, оно перестанет действовать 30 июня.

Срок действующего семилетнего коллективного соглашения истекает по окончании сезона-2023/24.

Ранее стороны перенесли дедлайн с 15 декабря на 8 февраля. В пятницу Совет управляющих НБА проголосовал за то, чтобы дать комитету лиги по трудовым отношениям право вновь отложить крайний срок.

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