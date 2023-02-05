Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Фенербахче», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Коньяспор» сыграет с лидирующим « », «Дарушафака» примет « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Бююкчекмедже – Газиантеп Дата проведения 5 февраля, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 15-2, Тюрк Телеком – 15-3, Каршияка – 13-5, Анадолу Эфес – 12-5, – 11-6, – 8-9, Меркезефенди – 8-9, Бахчешехир – 8-10, Тофаш – 7-11, Петким Спор – 7-11, Маниса – 7-11, Галатасарай – 7-12, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, – 6-11, Бешикташ – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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