Чемпионат Турции. «Коньяспор» – «Фенербахче», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Коньяспор» сыграет с лидирующим «Фенербахче», «Дарушафака» примет «Анадолу Эфес».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Бююкчекмедже – Газиантеп
Дата проведения
5 февраля, 13.00, «Gazanfer Bilge Spor Salonu»
Онлайн матча

Коньяспор – Фенербахче Беко
Дата проведения
5 февраля, 15.30, «Selçuklu Belediyesi Spor Salonu»
Онлайн матча

Бурсаспор – Меркезефенди
Дата проведения
5 февраля, 18.00, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча

Дарушафака – Анадолу Эфес
Дата проведения
5 февраля, 20.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 15-2, Тюрк Телеком – 15-3, Каршияка – 13-5, Анадолу Эфес – 12-5, Бурсаспор – 11-6, Дарушафака – 8-9, Меркезефенди – 8-9, Бахчешехир – 8-10, Тофаш – 7-11, Петким Спор – 7-11, Маниса – 7-11, Галатасарай – 7-12, Бююкчекмедже – 6-11, Коньяспор – 6-11, Газиантеп – 6-11, Бешикташ – 4-13.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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