Разыгрывающий Заир Уэйд (20 лет, 188 см), сын легенды «Майами» , продолжит карьеру в Баскетбольной лиге Африки (BAL).

Уэйд принял предложение южноафриканского клуба «Кейптаун Тайгерс».

Заир не играл в NCAA, начав профессиональную карьеру в сезоне-21/22 за «Солт-Лейк-Сити» в G-лиге НБА. Его средние показатели составили 4,6 очка и 1,9 передачи в 13 встречах.

Ожидается, что Заир присоединится к «Кейптаун Тайгерс» в Южной Африке в рамках подготовки к сезону BAL 2023 года в самое ближайшее время.

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