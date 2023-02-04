Сын Дуэйна Уэйда будет играть в Баскетбольной лиге Африки

Теги переходы Дуэйн Уэйд НБА G-лига Заир Уэйд Баскетбол

Разыгрывающий Заир Уэйд (20 лет, 188 см), сын легенды «Майами» Дуэйна Уэйда, продолжит карьеру в Баскетбольной лиге Африки (BAL).

Уэйд принял предложение южноафриканского клуба «Кейптаун Тайгерс».

Заир не играл в NCAA, начав профессиональную карьеру в сезоне-21/22 за «Солт-Лейк-Сити» в G-лиге НБА. Его средние показатели составили 4,6 очка и 1,9 передачи в 13 встречах.

Ожидается, что Заир присоединится к «Кейптаун Тайгерс» в Южной Африке в рамках подготовки к сезону BAL 2023 года в самое ближайшее время.

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3 комментария

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Roman Boroveev
Ответ Набой
Сын или дочь ?))
Сынодочь помладше. к WNBA готовится
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Набой
Сын или дочь ?))
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0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mit_Sam
Норм, в Ваканду съездит на выхи
0
0
0
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