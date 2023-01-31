«Индиана» не станет обменивать Майлза Тернера после продления контракта

Теги Индиана Рик Карлайл НБА Кевин Причард Майлз Тернер Баскетбол

«Индиана» в понедельник объявила о продлении контракта с центровым Майлзом Тернером.

По словам главного тренера «Пэйсерс» Рика Карлайла, клуб изменил планы и собирается оставить Тернера в составе.

«Все, мы сняли его с обмена», – заявил Карлайл.

Президент «Индианы» по баскетбольным операциям Кевин Причард подтвердил намерение сохранить центрового.

«Мы всегда верили в то, что подписание игрока происходит ради того, чтобы он играл за нас. Мы не подписываем игроков для того, чтобы обменять их.

Мы продлили контракт с Майлзом, чтобы он оставался с нами», – сказал Причард.

«Пэйсерс» и Тернер подписали продление соглашения на два года, за которые игрок получит 60 миллионов долларов, а также договорились о пересмотре его зарплаты за сезон-22/23.

Показатели Тернера в нынешнем сезоне – 17,5 очка, 7,8 подбора, 1,3 передачи и 2,4 блок-шота в среднем за матч.

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2 комментария

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BuTaJIbKa
как раз наоборот: раскрыли все карты, теперь есть 100% ясность, кого можно выменивать
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0
+1
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Свежий
Обычно после таких заявлений и происходят обмены 🥴
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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