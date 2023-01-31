« » в понедельник объявила о продлении контракта с центровым .

По словам главного тренера «Пэйсерс» , клуб изменил планы и собирается оставить Тернера в составе.

«Все, мы сняли его с обмена», – заявил Карлайл.

Президент «Индианы» по баскетбольным операциям Кевин Причард подтвердил намерение сохранить центрового.

«Мы всегда верили в то, что подписание игрока происходит ради того, чтобы он играл за нас. Мы не подписываем игроков для того, чтобы обменять их.

Мы продлили контракт с Майлзом, чтобы он оставался с нами», – сказал Причард.

«Пэйсерс» и Тернер подписали продление соглашения на два года, за которые игрок получит 60 миллионов долларов, а также договорились о пересмотре его зарплаты за сезон-22/23.

Показатели Тернера в нынешнем сезоне – 17,5 очка, 7,8 подбора, 1,3 передачи и 2,4 блок-шота в среднем за матч.

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