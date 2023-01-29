«Индиана» и Майлз Тернер договорились о пересмотре и продлении контракта на 2 года (60 млн, включая увеличение на 17,1 млн за сезон-22/23)
Центровой «Индианы» Майлз Тернер (26 лет, 211 см) договорился с клубом о пересмотре и продлении контракта. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2024/25 с ежегодной заработной платой около 20 (20,9 и 19,9) миллионов долларов в двух следующих сезонах.
Помимо этого, зарплата Тернера за нынешний сезон будет увеличена на 17,1 миллиона долларов и в сумме составит 35,1 миллиона. Это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории НБА.
В регулярном чемпионате-2022/23 Тернер набирает лучшие за карьеру 17,5 очка и 7,9 подбора в среднем за матч, совершая при этом 2,4 блок-шота.
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Нынешний заголовок уже второй или третий по счёту и он самый корректный, предыдущий(-е) - нет, о чём и было заявлено.
2. Там не 60 миллионов, а чуть больше 58
3. В платёжке отображается всё: как продление, так и пересмотр, который существенно влияет на платёжку "Индианы" и игроков "Индианы", в том числе.
Вроде бы мелочи, но в большинстве мелочей вся суть новости.
Тем более никаких 30 млн не будет - ему просто 17 млн в этом году насыпали за продление на еще 2 сезона.
- $35 million this season ($18M salary plus $17M of Pacers’ salary space)
- $20.9M in 2023-24
- $19.9M in 2024-25
Total: 2 additional years, $58M.
Майлз Тернер и Пэйсерс достигли соглашения о сохранении контракта Тернера на сезон 2024-25 гг., согласно источникам, следующие зарплаты:
- 35 миллионов долларов в этом сезоне (18 миллионов долларов зарплаты плюс 17 миллионов долларов зарплаты Пэйсерс)
- 20,9 млн долларов в 2023–2024 годах.
- 19,9 млн долларов в 2024-2025 гг.
Итого: 2 дополнительных года, 58 миллионов долларов.
Тёрнер подписал не просто продление, а пересмотр и продление аки Ковингтон с "Филой" В 2017.
На сезон 22-23 у Тёрнера 17.5 млн. базовой зарплаты, 500 тысяч вероятных бонусов и 2 миллиона маловероятных бонусов, в платёжке - 18 миллионов.
Поскольку "Индиана" обладает местом под потолком зарплат (~27 миллионов до потолка до этой новости), контракт Тёрнера доступен по правилам к пересмотру и продлению.
Зарплата на 22-23 увеличится до максимально возможных $35,096,500 (с учётом вероятных бонусов и за исключением 2 миллионов маловероятных бонусов, достижение условий по которым сделает зарплату максимальной для игрока с опытом от 7 до 9 лет).
По пересмотру и продлению доступно максимально возможное понижение зарплаты до 40%.
На сезон 23-24 зарплата Тёрнера составит ~$21,057,900, а на 24-25 - ~$20,005.005.
Так что никаких 30 миллионов в год и прочей ерунды, все куда адекватнее.
После пересмотра и продления Тёрнера:
1. "Индиана" преодолела пол зарплат
2. Тёрнер доступен к обмену.
Важное примечание. Пересмотр и продление Тёрнера было доступно аж до 1 марта, но сделали за 12 дней до дедлайна.