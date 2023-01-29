«Индиана» и Майлз Тернер договорились о пересмотре и продлении контракта на 2 года (60 млн, включая увеличение на 17,1 млн за сезон-22/23)

Теги Индиана НБА ESPN Майлз Тернер Эдриан Воджнаровски Баскетбол

Центровой «Индианы» Майлз Тернер (26 лет, 211 см) договорился с клубом о пересмотре и продлении контракта. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2024/25 с ежегодной заработной платой около 20 (20,9 и 19,9) миллионов долларов в двух следующих сезонах.

Помимо этого, зарплата Тернера за нынешний сезон будет увеличена на 17,1 миллиона долларов и в сумме составит 35,1 миллиона. Это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории НБА.

В регулярном чемпионате-2022/23 Тернер набирает лучшие за карьеру 17,5 очка и 7,9 подбора в среднем за матч, совершая при этом 2,4 блок-шота.

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15 комментариев

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Лиллард унижатель!
Ответ AllanHouston
Когда оставлялся комментарий, заголовок был совсем иной. Нынешний заголовок уже второй или третий по счёту и он самый корректный, предыдущий(-е) - нет, о чём и было заявлено.
Суть в том, что Индиана отдаст 58 миллионов за его продление на 2 года. Это расходы в года такие же как у Бостона на Тэйтума.
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AllanHouston
Ответ Лиллард унижатель!
Все корректно, он получит доп 60 лямов за это переподписание на +2 года, но в платежке будет выглядеть как 40 на 2.
Когда оставлялся комментарий, заголовок был совсем иной.
Нынешний заголовок уже второй или третий по счёту и он самый корректный, предыдущий(-е) - нет, о чём и было заявлено.
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AllanHouston
Ответ Лиллард унижатель!
Все корректно, он получит доп 60 лямов за это переподписание на +2 года, но в платежке будет выглядеть как 40 на 2.
1. Это не просто переподписание/продление, это пересмотр и продление, что является двумя большими разницами
2. Там не 60 миллионов, а чуть больше 58
3. В платёжке отображается всё: как продление, так и пересмотр, который существенно влияет на платёжку "Индианы" и игроков "Индианы", в том числе.

Вроде бы мелочи, но в большинстве мелочей вся суть новости.
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Лиллард унижатель!
Ответ AllanHouston
Новость некорректна от слова совсем
Все корректно, он получит доп 60 лямов за это переподписание на +2 года, но в платежке будет выглядеть как 40 на 2.
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Vagant
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Ну и прекрасно чтобы разные Балмеры не выбрасывали свои несчитанные миллионы.И это лишний раз доказывает что Вестбрука пытались обменять инсайдеры ,но не команда
В межсезонье такой вариант был. А в сезоне уже нет.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ну и прекрасно чтобы разные Балмеры не выбрасывали свои несчитанные миллионы.И это лишний раз доказывает что Вестбрука пытались обменять инсайдеры ,но не команда
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Lokomotiv__1992
Ответ AllanHouston
Не дезинформируйте народ Тёрнер подписал не просто продление, а пересмотр и продление аки Ковингтон с "Филой" В 2017. На сезон 22-23 у Тёрнера 17.5 млн. базовой зарплаты, 500 тысяч вероятных бонусов и 2 миллиона маловероятных бонусов, в платёжке - 18 миллионов. Поскольку "Индиана" обладает местом под потолком зарплат (~27 миллионов до потолка до этой новости), контракт Тёрнера доступен по правилам к пересмотру и продлению. Зарплата на 22-23 увеличится до максимально возможных $35,096,500 (с учётом вероятных бонусов и за исключением 2 миллионов маловероятных бонусов, достижение условий по которым сделает зарплату максимальной для игрока с опытом от 7 до 9 лет). По пересмотру и продлению доступно максимально возможное понижение зарплаты до 40%. На сезон 23-24 зарплата Тёрнера составит ~$21,057,900, а на 24-25 - ~$20,005.005. Так что никаких 30 миллионов в год и прочей ерунды, все куда адекватнее. После пересмотра и продления Тёрнера: 1. "Индиана" преодолела пол зарплат 2. Тёрнер доступен к обмену. Важное примечание. Пересмотр и продление Тёрнера было доступно аж до 1 марта, но сделали за 12 дней до дедлайна.
Ну это куда логичней всё )
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Vagant
Ответ Lokomotiv__1992
Тут переплатой попахивает ) и зачем он им на пару сезонов ? Если они в это время особо не на что не претендуют) стоило тогда или в долгосрок идти или менять этого парня.. пусть попробует в другом месте 30 лямов выбить ) возможно надеются что он станет звездой ? И уже в следующем сезоне потащил Индиану ? Хм такое конечно
А где они лучше найдут? А сейчас сбросят Хилда, нырнут в лотерею и платежка полупустая опять и пики есть для точечного усиления.
Тем более никаких 30 млн не будет - ему просто 17 млн в этом году насыпали за продление на еще 2 сезона.
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Dani Petrov
Myles Turner and Pacers reach agreement to keep Turner under contract through 2024-25 season, salaries as followed, per sources:

- $35 million this season ($18M salary plus $17M of Pacers’ salary space)
- $20.9M in 2023-24
- $19.9M in 2024-25

Total: 2 additional years, $58M.

Майлз Тернер и Пэйсерс достигли соглашения о сохранении контракта Тернера на сезон 2024-25 гг., согласно источникам, следующие зарплаты:

- 35 миллионов долларов в этом сезоне (18 миллионов долларов зарплаты плюс 17 миллионов долларов зарплаты Пэйсерс)
- 20,9 млн долларов в 2023–2024 годах.
- 19,9 млн долларов в 2024-2025 гг.

Итого: 2 дополнительных года, 58 миллионов долларов.
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AllanHouston
Не дезинформируйте народ

Тёрнер подписал не просто продление, а пересмотр и продление аки Ковингтон с "Филой" В 2017.

На сезон 22-23 у Тёрнера 17.5 млн. базовой зарплаты, 500 тысяч вероятных бонусов и 2 миллиона маловероятных бонусов, в платёжке - 18 миллионов.

Поскольку "Индиана" обладает местом под потолком зарплат (~27 миллионов до потолка до этой новости), контракт Тёрнера доступен по правилам к пересмотру и продлению.

Зарплата на 22-23 увеличится до максимально возможных $35,096,500 (с учётом вероятных бонусов и за исключением 2 миллионов маловероятных бонусов, достижение условий по которым сделает зарплату максимальной для игрока с опытом от 7 до 9 лет).

По пересмотру и продлению доступно максимально возможное понижение зарплаты до 40%.

На сезон 23-24 зарплата Тёрнера составит ~$21,057,900, а на 24-25 - ~$20,005.005.

Так что никаких 30 миллионов в год и прочей ерунды, все куда адекватнее.

После пересмотра и продления Тёрнера:
1. "Индиана" преодолела пол зарплат
2. Тёрнер доступен к обмену.

Важное примечание. Пересмотр и продление Тёрнера было доступно аж до 1 марта, но сделали за 12 дней до дедлайна.
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paganism
Это зарплата под обмен на околозвёздного игрока
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Vagant
В настоящее время у "Пэйсерс" самая низкая зарплата в лиге - 96 миллионов. Команды лиги должны же потратить не менее 111,3 миллионов долларов на сезон 2022-23. Им все равно пришлось бы перераспределять эту разницу между игроками.
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Lokomotiv__1992
Тут переплатой попахивает ) и зачем он им на пару сезонов ? Если они в это время особо не на что не претендуют) стоило тогда или в долгосрок идти или менять этого парня.. пусть попробует в другом месте 30 лямов выбить ) возможно надеются что он станет звездой ? И уже в следующем сезоне потащил Индиану ? Хм такое конечно
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AllanHouston
Ответ Nightyork97
Жесть, 30 миллионов Тернеру. Да, это круто, он полезен, но сколько же нужно отвалить действительно франчайзу. Мне кажется, что контракт Лилларда будет еще терпимым спустя пару лет
Новость некорректна от слова совсем
+4
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Nightyork97
Жесть, 30 миллионов Тернеру. Да, это круто, он полезен, но сколько же нужно отвалить действительно франчайзу. Мне кажется, что контракт Лилларда будет еще терпимым спустя пару лет
+5
-1
+4
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