«Индиана» и Майлз Тернер договорились о пересмотре и продлении контракта на 2 года (60 млн, включая увеличение на 17,1 млн за сезон-22/23)

Центровой «Индианы» (26 лет, 211 см) договорился с клубом о пересмотре и продлении контракта. Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, новое соглашение будет рассчитано до конца сезона-2024/25 с ежегодной заработной платой около 20 (20,9 и 19,9) миллионов долларов в двух следующих сезонах.

Помимо этого, зарплата Тернера за нынешний сезон будет увеличена на 17,1 миллиона долларов и в сумме составит 35,1 миллиона. Это крупнейшее увеличение действующего контракта в истории НБА.

В регулярном чемпионате-2022/23 Тернер набирает лучшие за карьеру 17,5 очка и 7,9 подбора в среднем за матч, совершая при этом 2,4 блок-шота.

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